Mariupol, un comandante del battaglione Azov: "Nei bunker dell'acciaieria donne e bambini"

(Agenzia Vista) Kiev, 18 aprile 2022 "Sono il comandante del reggimento Azov, Denis Prokopenko. Messaggio ai leader del mondo. In questo momento, a Mariupol, presso l'acciaieria "Azovstal", centinaia di civili si stanno rifugiando. Tra loro persone di tutte le età, donne, bambini, famiglie di difensori di Mariupol. Si stanno riparando nelle basi e nei bunker dal "mondo russo" Hanno trovato il loro unico rifugio disponibile accanto ai soldati ucraini, che stanno ancora difendendo la città dagli invasori russi. Le forze di occupazione russe e i loro delegati di "lnr / dnr" lo sanno, conoscono i civili e tengono volentieri il fuoco sulla fabbrica. Usano bombe a caduta libera, razzi, bombe anti-bunker, tutti i tipi di artiglieria, sia terrestre che navale per attacchi indiscriminati. Teatro cittadino, ospedale di maternità, scuole, asili nido, ospedali, case sono state distrutte da coloro che ora offrono evacuazione e sicurezza ai civili. Queste sono le stesse persone. E nessuno crede a questi bastardi. Pertanto esorto i politici di tutto il mondo civile a organizzare un vero e proprio "corridoio verde", assicurarne la sicurezza e provvedere all'immediata evacuazione e protezione dei civili, dei soldati feriti e dei corpi dei soldati morti, per seppellirli con onore", così un comandante del battaglione Azov in un video postato sui social. / Telegram АЗОВ - Маріуполь Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Aprile 2022, 08:37

