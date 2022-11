Manovra, Calenda: da Meloni tanto ascolto. E' molto preparata

"Abbiamo discusso per un'ora e mezza, mi pare un buon segnale"

Roma, 29 nov. (askanews) - C'è stato "molto" ascolto da parte della premier Giorgia Meloni, "abbiamo fatto un lavoro di un'ora e mezza, di merito, sulle singole misure, spiegando noi perché quelle che proponiamo... ovviamente dove sappiamo che c'è una convergenza, dove sappiamo che non c'è non ne abbiamo neanche discusso... Ma dove invece c'è una convergenza abbiamo discusso di come fare, secondo noi, meglio quello che ha fatto il governo su un singolo provvedimento, tipo il tetto alle bollette che noi proponiamo rispetto al credito d'imposta". Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione e del cosiddetto Terzo polo, uscendo da Palazzo Chigi dove ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per presentarle la sua "contromanovra".

"Questo - ha aggiunto Calenda - è un lavoro che ovviamente è molto profondo e devo dire che ho trovato la Meloni molto preparata sul merito delle questioni, conosceva la presentazione che gli avevamo mandato, ne abbiamo discusso per un'ora e mezza... Mi pare un buon segnale".

