Forti piogge in Sicilia, colpita in serata da una tromba d'aria. A Mazara del Vallo le strade si sono trasformate in fiumi. Allagate anche le case.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Settembre 2022, 23:55

