Maltempo, in Sardegna allerta rossa: a Bosa strade allagate e torrenti di fango

Maltempo in Sardegna, a Bosa strade come fiumi e torrenti di fango. I nubifragi e il forte vento annunciati dalla Protezione civile regionale con l'allerta rossa, si sono puntualmente abbattuti sui settori centro-occidentali della Sardegna.

Maltempo diretta, oggi allerta meteo: allagamenti e frane in Sardegna, mareggiata sul litorale romano. Scuole chiuse, ecco dove

La zona è più colpita è l'Oristanese: Bosa, il borgo sul Temo, è sott'acqua, le sue strade si sono trasformate in fiumi e torrenti di acqua e fango. I vigili del fuoco, coordinati dal comando provinciale di Oristano, stanno lavorando da ore in tutta la provincia. Situazioni critiche vengono segnalate anche a Torre Grande e Cabras, con caduta di alberi e pali della luce. La notte si annuncia difficile: l'allerta rossa per l'Oristanese, tutta l'area del Tirso, parte del Nuorese e l'area di Montevecchio Pischinappiu infatti non cesserà prima della mezzanotte tra martedì e mercoledì. Il maestrale si preannuncia in intensificazione, con raffiche di 100 km all'ora. I sindaci di alcuni comuni, a partire da quelli di Oristano e Bosa, m anche quelli di quelli centri del Nuorese (si prevede neve sopra i 1.300 metri) hanno ordinato la chiusura delle scuole e dei parchi cittadini. Allerta arancione invece nel Sulcis, Logudoro e nel Sassarese. Giallo per tutto il resto dell'Isola.

🔔🔴 #AllertaROSSA, martedì #22novembre, in Abruzzo e Sardegna

🔔🟠 #AllertaARANCIONE in 9 regioni

🔔🟡 #AllertaGIALLA in 13

⛈🌬️Temporali e venti fino a burrasca forte su gran parte del Paese. Avviso di condizioni meteorologiche avverse del 21 novembre👉 https://t.co/2zt1xrNGIZ pic.twitter.com/h6AtPaGNy6 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) November 21, 2022

