(LaPresse) - Da venerdì mattino sono in corso forti piogge sulla Liguria, dove è allerta rossa in quasi tutta le regione. Maggiori criticità a Genova, Savona e La Spezia. I Vigili del fuoco sono intervenuti per allagamenti e frane nelle zone di Maissana e Codivara (La Spezia). Svolti finora 95 interventi, potenziato il dispositivo di soccorso regionale. Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 20:14

