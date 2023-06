"Fa venire il latte alle ginocchia": cosa vuol dire il famoso detto? Ecco l'origine e perché si dice così

È sicuramente uno dei detti più famosi. Un'espressione molto utilizzata, soprattutto nel Centro Italia, ma cosa vuol dire "Fa venì il latte alle ginocchia"? Il modo di dire viene utilizzato per fare riferimento ad una situazione molto noiosa e stressante proprio come lo era il mungere la mucca in ginocchio per tutto il giorno. Ed è proprio in quella situazione che dà origine al famoso detto.

"Fa venire il latte alle ginocchia": cosa vuol dire?

Sono tanti i modi di dire romani conosciuti in varie parti dell'Italia come “Sei figlio dell’oca bianca”, “Non farti infinocchiare”, “Fare il giro delle sette chiese”.

E anche in questo caso, tutto nasce dalla situazione della mungitura della mucca. Per gli allevatori il momento della mungitura era considerato un momento molto stressante e noioso. Tutto il giorno a cercare di estrarre il latte dalle mammelle delle mucche, stando in ginocchio e ripetendo all'infinito lo stesso movimento. Ecco dove nasce il famoso detto. Lo sapevate?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Giugno 2023, 18:02

