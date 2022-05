La resa degli ultimi soldati dell'Azovstal: le immagini del Ministero della Difesa russo

(LaPresse) Il ministero della Difesa russo ha pubblicato le riprese video dell'uscita degli ultimi combattenti ucraini del battaglione Azov dall'acciaieria Azovstal di Mariupol, dopo la resa degli ultimi soldati. Nel filmato si vedono uomini in divisa militare disarmati disposti in fila in un luogo aperto, fatti sfilare e spogliare da altri soldati in divisa, armati e con il volto coperto, apparentemente russi. I primi vengono poi perquisiti, così come lo sono i loro borsoni e bagagli. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Maggio 2022, 07:21

