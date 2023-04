Julia Ituma, le immagini della video sorveglianza dell'hotel prima della morte della pallavolista

La polizia di Istanbul ha preso in visione un filmato delle telecamere interne dell'hotel dove alloggiava la 18enne pallavolista dell'Igor Gorgonzola di Novara Julia Ituma, nel quartiere residenziale di Uskudar sul lato asiatico di Istanbul.

Julia Ituma, il mistero della telefonata e il messaggio d'addio alla squadra: «Arrivederci», i dubbi di mamma Elisabeth

Julia Ituma morta: dal giallo del telefonino al video in hotel. Cosa sappiamo della tragedia

L'ultimo video di Julia Ituma

Nel video, pubblicato dal sito di Hurryet si vede la giovane atleta che lascia la sua stanza per parlare al telefono. Poi chiude la conversazione, cammina lentamente per il corridoio, torna indietro, si siede a terra e resta a lungo con la schiena appoggiata alla parete della sua stanza, la testa sulle ginocchia. Infine si alza, in felpa e calzoncini scuri, le scarpe sportive ai piedi, sempre tenendo in mano il cellulare in mano, entra in camera mentre le altre luci dietro di lei in corridoio si spengono. Gli investigatori turchi hanno visto anche il filmato della telecamera che mostra la facciata dell'hotel dove si trovava Julia e hanno confermato che la ragazza è morta dopo essere caduta dalla finestra al sesto piano dell'albergo travolgendo le tende da sole esterne.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Aprile 2023, 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA