(Agenzia Vista) New York, 22 agosto 2021 Interrotto il maxi concerto a New York per l'arrivo dell'uragano Henry. Salta l'esibizione di Bruce Springsteen . Il video dell'annuncio della sospensione del concerto. / Facebook Ruth Antrich Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Agosto 2021, 12:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA