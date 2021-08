Incendi in Sicilia e Calabria, oltre 300 interventi dei Vigili del fuoco

(Agenzia Vista) Palermo, 11 agosto 2021 I Vigili del fuoco sono stati impegnati in Sicilia e Calabria in oltre 300 gli interventi svolti nelle ultime dodici ore, dall’alba sette Canadair in volo nelle province di Palermo, Messina, Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza. Nelle immagini le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che da giorni stanno interessando Petralia Soprana (PA). / Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Agosto 2021, 18:33

