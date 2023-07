Milano, violenta grandinata: caduti 40 mm d'acqua in poche ore

Un violento temporale si è abbattuto la notte scorsa su Milano, con piogge violente e grandine. Tra l'una e le due di notte la città è stata colpita da una bomba d'acqua, che ha provocato diversi allagamenti e interventi dei vigili del fuoco. In alcune zone della città le precipitazioni incessanti hanno provocato l'allagamento di strade e cantine, con alcuni tombini che non hanno retto alla pioggia. In totale nella notte sono caduti a Milano circa 37 mm di acqua, secondo quanto riporta il Centro meteorologico lombardo.

Coldiretti: «In un giorno 13 eventi estremi, danni al grano»

A dare l'allarme è anche Coldiretti che sulla base dei dati dell’European severe weather database (Eswd). evidenzia che in un solo giorno si sono abbattuti sulla Penisola ben 13 eventi estremi tra nubifragi, grandinate, bombe d’acqua e bufere di vento che hanno colpito a macchia di leopardo con danni nelle citta e nelle campagne. In riferimento all’arrivo all’ultima ondata di maltempo che dovrebbe essere interrotta da una ondata di caldo africano nel weekend. Ad essere stati colpiti dal maltempo - sottolinea la Coldiretti - sono interi campi di grano pronti per la mietitura e prati pronti per lo sfalcio del fieno ma anche coltivazioni di pomodoro, mais e frutteti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Luglio 2023, 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA