Giulia Tramontano, la domanda di Chi l'ha visto? ad Alessandro Impagnatiello poco prima della terribile scoperta

Nell'ultima puntata di Chi l'ha visto è stato affrontato il caso di Giulia Tramontano, una donna incinta di 29 anni che è scomparsa sabato scorso dalla sua casa di Senago, in provincia di Milano e il cui cadavere è stato trovato nella notte. Il principale sospettato della misteriosa sparizione è il fidanzato della ragazza, Alessandro Impagnatiello, che è stato indagato per omicidio volontario aggravato.

Alessandro Impagnatiello, la domanda di Chi l'ha visto?

Durante la trasmissione di Rai Tre, si è parlato ampiamente di lui, ma una domande rivoltagli nel corso della diretta non è stata gradita dai telespettatori, che hanno immediatamente cominciato a protestare sui social.

La confessione

Alessandro Impagnatiello, il compagno di Giulia Tramontano e padre del bambino che portava in grembo, ha confessato l'omicidio della 29enne incinta e nella notte ha dato indicazioni per ritrovarne il corpo: era nascosto in una zona boschiva alle spalle dei box di un palazzo non molto distante da dove la coppia abitava.

