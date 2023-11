Ragazzi scomparsi, la sorella di Giulia Cecchettin: «Aveva avuto paura di Filippo»

Elena Cecchettin, sorella di Giulia, scomparsa da cinque giorni insieme al suo ex fidanzato Filippo Turetta che ora risulta iscritto nel registro degli indagati per tentato omicidio, è intervenuta questa mattina in diretta a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, raccontando di alcune novità che sarebbero emerse parlando con altri amici della ragazza: “Avendo parlato con persone vicine a Giulia ed essendoci anche confrontati su quello che Giulia ci diceva, è emerso che con loro aveva parlato di aver avuto paura di Filippo. Che dopo certi episodi aveva scritto ‘Non era mai successo, ma mi ha fatto veramente paura, sia per le parole che i gesti che ha usato’, per poi minimizzare sui gesti dicendo ‘ma no, non è niente’. Però in più occasioni ha detto di essere preoccupata, cosa che non mi aveva mai detto direttamente, forse perché pensava che potessi essere troppo protettiva nei suoi confronti”, ha detto Elena.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Novembre 2023, 14:25

