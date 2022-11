Tragedia di Ischia, continuano le operazioni di soccorso dopo la frana

A Casamicciola (Ischia) proseguono le operazioni di soccorso dopo la tragica frana. Dopo una notte di ricerche e di speranza, è stato trovato il secondo cadavere. È una bambina. Il corpo è stato trovato sotto a un materasso in una camera da letto di una casa travolta dalla frana. In questi minuti la salma viene portata in obitorio. I soccorritori temono di rinvenirne degli altri nello stesso punto. Alle 11 si è riunito il consiglio dei ministri speciale, che ha approvato lo stato d'emergenza per un anno e stanziato 2 milioni di euro. (video fornito dalla Polizia di Stato)

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Novembre 2022, 13:41

