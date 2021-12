(Agenzia Vista) Milano, 08 dicembre 2021 Una festa dell'Immacolata in bianco a Milano dopo che sono scesi i primi fiocchi di neve della stagione. La città, in festa per il ponte di Sant'Ambrogio, ha strade e vicoli ricoperti di bianco. Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Dicembre 2021, 12:51

