Femminicidio a Acitrezza, suicida l'ex fidanzato di Vanessa Zappalà

(LaPresse) Si è conclusa la caccia all'uomo nei confronti di Antonino Sciuto, 38 anni, l'ex fidanzato, maggior indiziato del delitto, che avrebbe ucciso a colpi di pistola l'ex fidanzata Vanessa Zappalà, la scorsa notte ad Aci Trezza (Catania). I carabinieri del comando provinciale di Catania lo hanno trovato impiccato in una campagna di proprietà della famiglia. Sciuto era già stato arrestato lo scorso giugno per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori dopo la denuncia dell'ex fidanzata. Il giudice gli aveva imposto il divieto di avvicinamento alla ragazza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Agosto 2021, 22:26

