Famiglia con 11 figli, papà operaio e mamma casalinga: «Dorotea il nostro ultimo miracolo, forse ne faremo altri»

Con l'ultima nata, il 20 ottobre a Oderzo, Dorotea, sono 11 i figli di Stela e Corneliu Vieru originari della Romania ma in Italia da 23 anni. Lui è operaio, mentre lei mamma e casalinga. L'11 volte mamma racconta qual è la loro giornata tipo.

Il racconto

«Li sveglio tutti alle sette, scendono in cucina e fanno colazione assieme - svela la propria routine la famiglia al Gazzettino -. Si arrangiano bene tutti dagli 8 anni in su, e i grandi badano ai più piccoli, come una squadra. Finito di mangiare, tutti a lavarsi i denti e poi con il furgone li portiamo a scuola dove andiamo a recuperarli verso le 13. Preparo il pranzo e poi il pomeriggio viene dedicato per la prima parte allo svolgimento dei compiti. Se il tempo lo consente escono in giardino a giocare, e i giochi, quando sono in tanti non mancano. La cena e a letto presto in attesa di una nuova giornata. Edoardo, Filippo, Amos, Davide, Samuel, Sara, Matteo, Daria, Miriam Anita e Dorotea. Questi i nomi dei figli della coppia che vive ad Albina di Gaiarine da 23 anni. Corneliu lavora come operaio in un'azienda a pochi chilometri da casa. Stela si dedica completamente alla famiglia e ai suoi ragazzi. Negli ultimi due anni, per arrotondare si è messa in gioco organizzando una vendita di prodotti naturali a base di aloe vera.



Quello che si respira in casa Vieru è un clima di pace e serenità.

