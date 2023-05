Elly Schlein sulle Comunali: «Sconfitta netta, il vento delle destre è ancora forte»

Le elezioni comunali premiano il Centrodestra. I risultati alle urne sono stati definiti dalla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, come una «sconfitta netta».

Secondo la Schlein, «il vento a favore delle destre è ancora forte e c'è ancora. Sapevamo che sarebbe stato difficile, non si cambia in due mesi e ci vuole tempo per costruire un centrosinistra vincente». Al termine della segreteria nazionale del partito, la Schlein ha aggiunto: «È evidente che da soli non si vince».

Elly Schlein ha poi sottolineato la necessità di «ricostruire un campo alternativo, che credibilmente contenda alla destra la vittoria. Ma la responsabilità di costruire questo campo non riguarda solo il Pd.

«Ci rimbocchiamo le maniche»

«Noi continueremo a rimboccarci le maniche e a lavorare con ancora più sforzo per rilanciare, anche in queste ore, sulla nostra proposta sui temi cruciali per il futuro nel Paese - ha aggiunto la leader dem -. Ma questa è una sconfitta e come tale la viviamo, al netto della bella vittoria di Vicenza». Per poi ribadire che è necessario pensare ad alleanze per il futuro.

