Elezioni Politiche 2022, Mattarella vota a Palermo: l'accoglienza calorosa al seggio

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato questa mattina, alle 8.45, nella scuola «Giovanni XXIII - Piazzi» a Palermo. Il capo dello Stato ha anticipato l'arrivo nell'istituto di via Rutelli, per evitare la concomitanza con la cerimonia di commemorazione per l'uccisione del giudice Cesare Terranova e del maresciallo Lenin Mancus, avvenuta il 25 settembre del 1979 nella stessa via.

Elezioni politiche 2022, diretta: seggi aperti dalle 7 alle 23. In Sicilia si vota anche per la Regione. Mattarella ha votato a Palermo

Il capo dello Stato ha votato, come di consueto, nella sezione 535, accolto da un applauso degli scrutatori e delle persone presenti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Settembre 2022, 10:53

