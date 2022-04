(Agenzia Vista) Napoli, 01 aprile 2022 "La Russia ha detto che dobbiamo pagare gas in rubli. Adesso non esageriamo, se volete vi possiamo pagare in figurine Panini, che acquistano valore nel tempo", così De Luca in diretta Facebook. / Facebook Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Aprile 2022, 08:04

