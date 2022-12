Covid, Schillaci: «Mascherine obbligatorie nelle strutture sanitarie fino al 30 aprile»

"Rafforzato lo stretto monitoraggio delle varianti"

Roma, 29 dic. (askanews) - "Proprio oggi ho firmato l'ulteriore proroga fino al 30 aprile 2023 dell'obbligo dell'uso delle mascherine nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, ivi compresi gli ambulatori e gli studi dei medici di medicina generale". Lo ha detto il ministro della salute Orazio Schillaci riferendo al Senato sulla situazione Covid in Italia.

Il ministro ha anche reso noto che "per quanto riguarda le ulteriori misure nel nostro Paese, abbiamo rafforzato lo stretto monitoraggio delle varianti attraverso le cosiddette 'Flash Surveys' condotte mensilmente in collaborazione con le Regioni, la Piattaforma 'I-Co-Gen' dell'Istituto Superiore di Sanità che raccoglie informazioni continue sull'andamento delle varianti identificate nei principali laboratori italiani e lo studio delle varianti presenti nelle acque reflue; definito il Piano di Preparedness per la gestione della circolazione del COVID nella stagione invernale 2022-20232".

"Per rafforzare il monitoraggio sull'evoluzione epidemiologica derivante dai potenziali rischi legati alla situazione creatasi nella Repubblica Popolare Cinese - ha concluso - ho provveduto a convocare per la giornata di domani l'Unità di Crisi prevista dal D.M. 7 agosto 2019 quale Osservatorio del Ministero sulla materia".

