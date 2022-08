Covid, Pregliasco: «Pianificare gli interventi per combatterlo»

(Agenzia Vista) Brindisi, 27 agosto 2022 "Io credo che dobbiamo prepararci a possibili scenari pesanti come presenza casi Covid. Pianifichiamo gli interventi, perché l'esperienza ci insegna che ci sarà un andamento endemico, non di presenza continua ma a onde", le parole del professor Pregliasco a margine del suo intervento alla festa di Affari Italiani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Agosto 2022, 11:07

