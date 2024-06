Chiara Ferragni e Fedez: quando l'uomo non sopporta il successo della donna

Non mi ero ancora espressa in questa rubrica sui #Ferragnez e la loro famigerata separazione.

Sapete che vi dico? Ho deciso di prendere spunto dal recente intervento di #Myrta Merlino, a Pomeriggio 5, per cercare di inquadrare la situazione con la lente della parità di genere.

Merlino ha infatti puntato il dito su Fedez che avrebbe scelto di andare a trascorrere un weekend a Forte dei Marmi - dove era anche la ex moglie – per togliere visibilità a lei. La giornalista ha anche aggiunto che ogni volta che Chiara ha avuto più successo del marito, lui glielo ha dovuto in qualche modo rovinare facendosi notare.

Allora, io non so se sia sa vero, nel caso di Forte dei Marmi.

Certo è che la seconda affermazione di Myrta Merlino mi trova totalmente d’accordo.

Basti pensare a Sanremo, quando Fedez ha dovuto partecipare al siparietto del sesso mimato e poi del bacio con Rosa Chemical, proprio quando la moglie stava avendo i suoi giorni d’oro sul palco dell’Ariston.

E’ triste ammetterlo ma, purtroppo, è chiaro che perfino in una coppia che aveva fatto dell’unione – e quindi si presuppone anche della parità – la chiave del proprio successo, l’uomo non riesca a sopportare il successo della donna e non si trattenga dallo strafare per prendersi la luce, togliendola a lei.

Chiara, che dire? Una cosa sicuramente: non sei (la) sola!

------------------------------------------

Giornalista, autrice e conduttrice tv.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 17:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA