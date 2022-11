Catania, Geo Barents l'esultanza dell'equipaggio dopo lo sbarco dei migranti

E' scattato l'applauso dei membri dell'equipaggio della Geo Barents e dello staff di Medici senza Frontiere dopo lo sbarco dei 212 migranti rimasti a bordo. La decisione dopo l'ispezione medica.

Sono in tutto 246 i migranti scesi ieri sera dalle due navi ong nel porto di Catania. In particolare 211 dalla Geo Barents di Medici senza frontiere e 35 da Humanity 1. Sono tutti temporaneamente nell'impianto sportivo, il Palaspedini, messo a disposizione dal Comune. Il dato è confermato dalla Prefettura di Catania. L'inizio dei trasferimenti dei 246 migranti, per destinazioni ancora da stabilire, è previsto per il primo pomeriggio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 11:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA