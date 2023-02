Carnevale di Venezia 2023, chi sono le 12 Marie

Carnevale di Venezia 2023, ecco chi sono le dodici Marie: Giulia Caramel, Laura Libbi, Beatrice Raffael, Caterina Minach, Elisa Bermani, Lavinia Malerba, Giorgia Boldrin, Martina Codolo, Giulia Polselli, Matilde Grandesso, Agata Scarpa e Sara Barbiero.

Il sito del Carnevale di Venezia riporta che si tratta di un mix metropolitano di giovani studentesse, lavoratrici, appassionate di sport estremi ma anche di yoga, infermiere, accompagnatrici turistiche, aspiranti attrici, appassionate di uncinetto ma anche di arte e storia.

La selezione si è svolta venerdì 3 febbraio nella splendida cornice della Sala Capitolare della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Al concorso si sono presentate 55 ragazze, residenti e nate nei 44 comuni della Città metropolitana di Venezia di un’età compresa tra 18 e 28 anni.

Come da tradizione, 12 di loro sono state selezionate dalla giuria tecnica e dalla “patron” Maria Grazia Bortolato, e nei prossimi giorni si contenderanno il titolo di Maria dell’Anno 2023 animando palazzi, feste tra Venezia, Mestre e le isole: sfileranno per calli, piazze e in gondola vestite dagli abiti sartoriali cinquecenteschi dell’Atelier Pietro Longhi che dal 2013 crea i costumi delle 12 ragazze, autentico simbolo del Carnevale di Venezia.

