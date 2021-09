Il vulcano dell'isola spagnola La Palma ha cominciato a eruttare dopo 50 anni di inattività. Secondo i sismologi l'eruzione potrebbe andare avanti per mesi Foto: Kikapress, Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Supervulcano più pericoloso al mondo si trova in Italia: qual è e la situazione attuale

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Settembre 2021, 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA