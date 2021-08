Cambio del clima, aumentano i decessi legati a caldo e freddo estremo

Il cambiamento climatico sta causando danni enormi non solo al pianeta ma anche al genere umano. Peccato che la colpa sia proprio dell’uomo. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti: dalle piogge record alle temperature roventi anche in luoghi della Terra insospettabili, ma non solo: la correlazione tra cambio del clima e numero di decessi ha subito di recente una preoccupante impennata. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

