Brasile, sostenitori Bolsonaro invadono area palazzo Congresso: le immagini dai social

(LaPresse) Centinaia di sostenitori dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno sfondato il blocco istituito dalla Polizia Militare e ha invaso la rampa e l'area superiore del palazzo del Congresso Nazionale a Brasilia. Scontri con gli agenti. Immagini che ricordano molto quelle dell'assalto a Capitol Hill.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Gennaio 2023, 22:33

