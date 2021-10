(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2021 Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha approfittato della visita in Italia per il G20 per visitare la Capitale. Eccolo che mangia un panino in un mercato della Capitale durante una pausa dagli impegni istituzionali. Twitter Bolsonaro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Ottobre 2021, 21:39

