Benedetta morta a 18 anni per un malore mentre giocava a tennis: in centinaia per l'ultimo addio con fiori e palloncini bianchi VIDEO

Oggi pomeriggio al Sacro Cuore di Frosinone si sono svolti i funerali di Benedetta Quadrozzi morta a 18 anni per un malore mentre giocava a tennis. Erano in centinaia per l'addio con fiori e palloncini bianchi.

Morta a 18 anni dopo 4 giorni di agonia

Benedetta è morta ieri ad appena 18 anni, quattro giorni dopo essersi sentita male mentre giocava a tennis al circolo Europa di Frosinone. Benedetta Quadrozzi aveva avuto un improvviso malore giovedì: il maestro era stato il primo a soccorrerla, capendo la gravità della situazione. L'ambulanza l'aveva trasportata allo Spaziani di Frosinone, poi si era deciso per il trasferimento al 'Bambino Gesù' di Roma.

Sconvolti i genitori, gli amici e i parenti

Dopo qualche giorno, la speranza che potesse riprendersi c'era: i genitori avevano provato a migliorare la situazione facendole ascoltare musica, ma non c'è stato più niente da fare. Sconvolti amici e parenti, soprattutto i genitori, molto noti nella zona, avvocato lei, agente di commercio lui.

Ci sarà da capire se qualcosa non ha funzionato nella macchina dei soccorsi: la ragazza - secondo la prima ricostruzione - era rimasta a lungo senza ossigeno al cervello e questo ha compromesso le funzioni vitali. Subito dopo i soccorsi, il cuore era "ripartito" ma il danno cerebrale che avrebbe causato un edema, è stato probabilmente decisivo per la tragica fine.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Novembre 2022, 18:02

