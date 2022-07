Bacio saffico tra due donne in strada a Napoli, la suora s'infuria: «Che fate, è il diavolo». Ma era un set

«Che fate? Che fate? È il diavolo! Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria!»: la suora incredula si rivolge così a due ragazze che si baciano in strada. In qualsiasi altra parte del mondo una scena del genere, avvenuta durante uno shooting fotografico, sarebbe stata etichettata come una recita, una provocazione. Ma siamo a Napoli, ai Quartieri Spagnoli: tutto può succedere. E capita dunque che due attrici-modelle, Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, entrambe protagoniste della serie tv "Mare Fuori", siano state loro malgrado protagoniste di una scena degna di un film a episodi di Vittorio De Sica. La storia è stata immortalata: c'erano obiettivi ovunque, visto che si trattava di un set fotografico.

