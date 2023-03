Auto finisce nel Gorzone e s'inabissa: le ricerche dei soccorritori

Un'auto è uscita fuori strada ed è finita nel fiume Gorzone, all'altezza di Anguillara Veneta, in provincia di Padova, ma alla drammatica sequenza ha assistito un poliziotto che ieri pomeriggio, intorno alle 16, stava facendo jogging vicino al canale. L'agente ha avuto subito la prontezza di chiamare il 115, il numero di emergenza dei vigili del fuoco, avvisandoli dell'auto finita in acqua, poi Domenico Zorzino, 50 anni, senza perdere tempo si è tuffato nel fiume per tentare di salvare il conducente, scrive Il Gazzettino.

Ricerche vane

Per tutto il pomeriggio i soccorsi, il nucleo sommozzatori ed un elicottero hanno cercato i due uomini finiti in acqua: il poliziotto eroe, che ieri era di riposo dal servizio dalla questura di Padova, e lo sfortunato conducente, Valerio Buoso, 75 anni di Anguillara. L'auto, una vecchia Ford Fusion, è stata recuperata dalle acque, ma dentro non c'era nessuno e purtroppo le ricerche fino a questo momento sono state infruttuose. Dispersi entrambi. Dell'agente di polizia è stato rinvenuto solo il cellulare con cui ha chiamato il servizio di emergenza, e che prima di gettarsi in acqua ha lasciato sugli argini del fiume.

Ipotesi tragica

Il timore ed allo stesso tempo l'ipotesi più probabile, è che il poliziotto sia riuscito ad estrarre dall'abitacolo l'anziano conducente, ma che poi entrambi non siano riusciti a domare la forza dell'acqua. Sul posto è accorso il sindaco Alessandra Buoso che ha dichiarato: «E' una tragedia, io posso confidare solo in un miracolo, ma le speranze di ritrovarli vivi sono ridotte al lumicino».

