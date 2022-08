(Adnkronos) - I servizi segreti russi hanno diffuso un video che mostrerebbe Natalia Vovk, la donna ucraina indicata come l'esecutrice dell'attentato che sabato a Mosca ha ucciso Darya Dugina. "Come si vede dal video, la donna, insieme a sua figlia, è entrata nel territorio russo il 23 luglio scorso, dopo aver superato i controllo doganali", scrive la Tass, secondo cui il video mostra anche la donna che entra nel palazzo della giornalista, dove lei aveva preso in affitto un appartamento, e mentre lascia la Russia diretta in l'Estonia.

La Vovk e la figlia 12enne si sarebbero trovate al confine alle 12.02 di ieri, dove l'auto sulla quale si trovavano, una Mini cooper, è stata accuratamente ispezionata. Il video, rilanciato su Twitter in particolare dal profilo @crispSV, mostra anche le immagini dell'auto di Vovk riprese dalle telecamere a circuito chiuso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Agosto 2022, 20:04

