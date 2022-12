(Adnkronos) - Argentina campione del mondo e anche a Roma esplode la festa. Centinaia di persone in strada a piazza Venezia, con cori in particolare per Leo Messi e per il portiere Emiliano 'Dibu' Martinez.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Dicembre 2022, 21:07

