Anziana investita sulle strisce proprio davanti alla polizia, automobilista nei guai

di Enrico Chillè

Stava camminando sulle strisce pedonali e quando ormai aveva quasi completato l'attraversamento è stata colpita in pieno da un'automobile che, inspiegabilmente non si è fermata. Sfortunata protagonista dell'accaduto è stata un'anziana donna. Il tutto è accaduto sotto gli occhi di due poliziotti che stavano percorrendo la strada in senso opposto.

È accaduto ieri in Ucraina, a Kiev: l'anziana, investita e subito soccorsa, è stata trasportata in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi. L'incidente, immortalato anche da alcune telecamere di sicurezza installate in strada, è avvenuto proprio sotto gli occhi della polizia: una vettura stava infatti sopraggiungendo in senso opposto e gli agenti hanno assistito alla scena.

L'anziana, che stava attraversando la strada a ridosso di un incrocio particolarmente trafficato e che all'inizio aveva mostrato una certa titubanza, aveva ormai attraversato quasi interamente le strisce pedonali quando è stata investita dall'automobile che, inspiegabilmente, non ha neanche rallentato. L'automobilista e la passeggera che era con lui sono subito scesi a prestare soccorso alla donna, insieme ai poliziotti che l'hanno aiutata a rialzarsi. L'uomo è stato subito fermato e identificato dagli agenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 23:49

