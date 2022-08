Albenga, incendio nel savonese: 120 sfollati, in fiamme anche alcune case

È proseguita per tutta la notte l'opera dei #vigilidelfuoco in contrasto all' #incendio boschivo tra Alberga e Arnasco (SV): al lavoro 4 squadre, col rinforzo di unità dalle colonne mobili nazionali, e 2 #canadair della flotta aerea [ # 8agosto 8:30] pic.twitter.com/cfManAXf5u

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) 8 agosto 2022