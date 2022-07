Il momento dell'aggressione mortale a Civitanova ripresa da un passante: così è morto un ragazzo nigeriano

CIVITANOVA «Chiamo le guardie, così lo ammazzi» alza la voce un signore a spasso con il cane. Come parlare al vento. La lite sfociata nell'omicidio di Alika Ogorchukwu, 39 anni, sposato, con un figlio, nel primo pomeriggio di venerdì a Civitanova Marche. Secondo le ricostruzioni il nigeriano avrebbe chiesto con insistenza ad una donna di prendere delle confezioni di fazzoletti in cambio di soldi. Avrebbe poi rivolto delle parole di troppo alla donna stessa. A quel punto sarebbe intervenuto l'uomo che l'accompagnava: un 32enne di origini salernitane, residente nella zona. Prima le parole, poi un colpo di stampella (sottratta al nigeriano) in grado di farlo cadere, poi l'aggressione brutale a mani nude. Fino alla morte, in strada, davanti ai passanti.

