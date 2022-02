Addio Monica Vitti: in Campidoglio ricordi e commozione di attori e politici

(LaPresse) "Una donna straordinaria, un'attrice incredibile che è rimasta, nonostante gli ultimi anni di assenza, vivissima nel cuore di tutti gli italiani come si è visto in questi giorni quale corrente di affetto, di amore e ammirazione le è stata tributata. Veramente una grande perdita". A dirlo è il ministro delle Attività artistiche e Culturali, Dario Franceschini uscendo dalla sala della Prodomoteca in Campidoglio dove è stata allestita la camera ardente di Monica Vitti. Tra chi ha voluto salutare l'attrice anche Walter Veltroni, la scrittrice Dacia Maraini che ha ricordato la sua allegria e la sua professionalità, Marisa Laurito.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Febbraio 2022, 14:16

