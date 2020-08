Addio a Franca Valeri, aveva appena compiuto 100 anni

E' morta Franca Valeri. Solo 9 giorni fa, il 31 luglio ,l'attrice, scrittrice e sceneggiatrice milanese aveva compiuto 100 anni. Nata come Franca Maria Norsa ha segnato l'arte dell'Italia del dopoguerra, spaziando dal cinema, alla televisione, passando per la radio e il suo amatissimo teatro. Il grande schermo e il palcoscenico la lanciano con i film di Caprioli e Risi, il mondo radiotelevisivo la rende icona del grande pubblico con i personaggi femminili della Sora Cecioni, di Cesira la manicure e della Signorina Snob, capaci di farsi maschere di costume dell'Italia intera. Proprio per aver rivoluzionato la comicità e l'immagine femminile del dopoguerra, è stata insignita del premio David di Donatello speciale 2020 Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Agosto 2020, 12:55

