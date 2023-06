(Agenzia Vista) Bologna, 16 giugno 2023 Una cerimonia semplice, nello stile della famiglia Prodi-Franzoni: con Romano Prodi, i figli Giorgio e Antonio, i nipoti e i familiari, manche i tantissimi amici e conoscenti. Bologna si stringe commossa alla famiglia per l'ultimo saluto a Flavia Franzoni, la moglie dell'ex premier scomparsa improvvisamente il 13 giugno scorso all'età di 76 anni mentre col marito e alcuni amici si trovava su un cammino francescano in Umbria nella zona di Gubbio, diretta ad Assisi. Tra coloro che hanno voluto essere presenti in chiesa anche l'ex premier Mario Draghi, che poco dopo si è diretto verso la prima fila per abbracciare Romano Prodi. In chiesa anche il viceministro Galeazzo Bignami, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il cantante Gianni Morandi. Ètv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA