(Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2021 “Non importa quanto tempo sia passato ma queste commemorazioni riportano tutto il ricordo dolorosamente in vita, come se la notizia fosse di qualche secondo fa” così il presidente degli Stuti Uniti Joe Biden ricordando gli attentati dell’11 settembre 2001 a vent’anni di distanza. / Facebook The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Settembre 2021, 15:37

