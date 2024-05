Pompei, scoperti disegni realizzati da bambini prima dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

A Pompei sono stati scoperti disegni di gladiatori e cacciatori, dipinti da bambini piccoli con il carboncino sui muri di un cortile di servizio, nella casa del Cenacolo colonnato su via dell’Abbondanza. Nell’insula dei Casti Amanti, dove il ritrovamento è avvenuto nell’ambito di un progetto di restauro, scavo e accessibilità, il Parco Archeologico di Pompei è impegnato in un progetto di ricerca interdisciplinare per valorizzare i tanti dati nuovi che aiutano a capire meglio anche l’infanzia ai tempi degli antichi romani.

L’esposizione a forme estreme di violenza, anche di bambini piccoli (si stima tra 5 e 7 anni), non sembra essere un problema solo dei giorni nostri, tra videogiochi e social media, con la differenza che nell’antichità il sangue sparso nell’arena era vero e che pochi ci vedevano un “problema”, con tutte le possibili ricadute sullo sviluppo psico-mentale dei bambini pompeiani.

Da martedì 28 maggio 2024 è possibile accedere al cantiere tutti i giorni dalle ore 10.30 alle 18:00, attraverso un percorso che, interamente “accessibile”, va ad implementare l’itinerario senza barriere architettoniche “Pompei per Tutti”, e include un elevatore per il raggiungimento delle passerelle sospese anche ai diversamente abili.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 17:35

