(Agenzia Vista) Roma, 03 agosto 2021 "Non intendo rispondere a nessuna delle provocazioni che sono state fatte, perchè la giustizia non è una questione personale". Lo ha detto in aula a Montecitorio il deputato del M5s ed ex-ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in dichiarazione di voto finale sulla riforma del processo penale. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Agosto 2021, 21:27

