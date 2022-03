Pizze calde per gli ucraini che arrivano in Polonia: il gesto diventa virale, ecco come aiutare

Pizze calde per gli Ucraini che arrivano in Polonia in cerca di salvezza. È solo uno dei tanti gesti di solidarietà che sono scattati negli ultimi giorni, da quando la situazione in Ucraina è diventata disastrosa. Tutti sappiamo infatti che i Russi stanno bombardando le città ucraine senza avere riguardo nemmeno per i civili che scappano dal loro Paese in cerca di salvezza oltre i confini natii. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

