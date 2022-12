Quattro giovani donne italiane sono bloccate su un autobus che dal Perù era diretto in Bolivia. In Perù sono in corso da giorni proteste per la situazione politica che ha portato allo scioglimento del Parlamento. Sono bloccate dallo scorso lunedì: nella notte i manifestanti hanno chiuso la strada a Checacupe, nella regione di Cusco, in ogni direzione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Dicembre 2022, 17:56

