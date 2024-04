Pechino Express, lo scontro tra le Ballerine e Italia-Argentina

Quest’anno, a Pechino Express, le rivalità sono decisamente palesi. La più evidente è quella tra Italia Argentina Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi e Le Ballerine Megan Ria e Maddalena Svevi. Provate dopo la temutissima sfida dei Sette mostri, impegnate a mangiare cibi non particolarmente saporiti per i nostri palati occidentali, nell’episodio di ieri (su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand) le due coppie si sono letteralmente contese un’auto che le aspettava per proseguire la corsa verso il traguardo. E le ragazze non se le sono mandate a dire… Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 15:51

