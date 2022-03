Pechino Express, i Fidanzatini Rita Rusic e Cristiano Di Luzio bisticciano sull’ospitalità per la notte

Cercare ospitalità per la notte, a Pechino Express, è sempre difficilissimo. Nell’episodio di ieri (su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand), è stata anche la miccia che ha fatto bisticciare “I Fidanzatini” Rita Rusic e Cristiano Di Luzio. Con la stanchezza e la tensione per la gara può capitare che in una coppia scatti qualche incomprensione, l’importante è rialzarsi subito e rimettersi immediatamente in cammino… Immagini concesse da Sky: sito ufficiale pechinoexpress.sky.it. Pechino Express è ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Marzo 2022, 15:11

