Panico al centro commerciale, uomo dà in escandescenze: clienti spaventati, fermato con il taser VIDEO

Dà in escandescenza dentro il centro commerciale, paura tra i clienti. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, 13 aprile, intorno alle 17, al centro commerciale di Colle Umberto, dentro il supermercato Iper Tosano dove un uomo, senegalese di 47 anni in evidente stato di agitazione, ha iniziato a creare scompiglio tra le corsie.

Attimi di panico

Diverse le chiamate partite dall'interno del supermercato verso la centrale operativa dei carabinieri di Treviso. I clienti e lo staff hanno chiesto ai militari di intervenire, impauriti che potesse aggredire qualcuno. I carabinieri di Vittorio Veneto, intervenuti, vedendo che non riuscivano a calmare l'uomo, si sono visti costretti ad immobilizzarlo con la forza e hanno utilizzato il taser che hanno in dotazione da circa un anno. La situazione è tornata così alla normalità e senza feriti. L'uomo non aveva con sé delle armi. Nei suoi confronti si apre l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Aprile 2024, 22:07

