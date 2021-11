Paolo Del Debbio dimagrito è irriconoscibile: ecco come ha perso 27 chili

Paolo Del Debbio è irriconoscibile: da qualche mese il giornalista di Rete 4 appare in tv con un’immagine ben diversa rispetto al passato. Un cambiamento alquanto repentino che, inizialmente, aveva fatto anche pensare che il conduttore di “Dritto e rovescio” fosse malato. E invece era tutta salute. Già, perché Del Debbio si è messo a dieta e ha perso la bellezza di 27 chili. Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

