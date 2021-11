Ostia, odissea dallo stop di via dei Pescatori

Chiuso a Ostia il tratto di via dei Pescatori compreso tra via Villa di Plinio e via del Fosso di Dragoncello. Circa un chilometro e mezzo di strada impraticabile e potenzialmente killer per centinaia di automobilisti, centauri e ciclisti. L'asfalto è infatti sollevato dalle radici degli alberi anche di trenta centimetri, è disseminato di avvallamenti e la vegetazione selvaggia ostruisce la visuale agli automobilisti. Così l'unica soluzione per tamponare l'emergenza in attesa della sistemazione del tappetino, è stata quella di interdire il traffico, soprattutto quello locale, con una serie di new jersey. A utilizzare quella porzione di strada sono i residenti dell'entroterra del X Municipio e in particolare gli abitanti di Casal Palocco, Acilia, Axa e Ostia Antica quando dal litorale devono rientrare a casa. Da un paio di giorni sono costretti ad allungare il tragitto di oltre cinque chilometri. Migliaia di persone che aumentano il volume di traffico sulla Cristoforo Colombo. Dal Campidoglio e dal X Municipio non forniscono ancora una data certa per la sistemazione della strada. È dunque prevedibile che l'odissea per i cittadini è appena iniziata e probabilmente andrà avanti per mesi. «È un grosso disagio lamenta Vittorio che abita a Casal Palocco io vado a Ostia almeno quattro volte al giorno sia per lavoro che per accompagnare i miei figli in palestra». Arrabbiati anche i residenti di Saline che si sentono «sequestrati nel quartiere: per arrivare al centro di Ostia dobbiamo fare un giro infinito, quando basterebbe sistemare l'asfalto, come avevamo già chiesto più volte». Moira Di Mario - Video Mino Ippoliti

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 12:21

